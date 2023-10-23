Москва, 23 октября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федерального казначейства со 100-летием основания контрольно-ревизионных органов Министерства финансов России, сообщает 23 октября пресс-служба Кремля.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Он отметил, что лучших представителей системы государственного финансового контроля отличают высочайшая компетентность, ответственное отношение к делу, безукоризненные личные качества и так было во все времена.

«Становление и развитие контрольно-ревизионных органов неотделимы от истории нашей страны, укрепления системы государственного финансового контроля», — подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность, что работники казначейства продолжат бережно хранить и приумножать лучшие профессиональные традиции, достойно решать поставленные задачи. Он пожелал им успехов, здоровья, реализации намеченных планов.

Днём рождения российских контрольно-ревизионных органов принято считать 23 октября 1923 года. В этот день советское правительство выпустило постановление о создании Финансово-контрольного управления в составе Народного комиссариата финансов СССР.