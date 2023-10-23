Москва, 23 октября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Киевские власти не готовы к зиме, они заготовили в три-четыре раза меньше угля, чем нужно для прохождения отопительного сезона. Об этом 23 октября заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своём Telegram-канале.

РИА Новости

«Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провёл плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3–4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит», — написал Азаров.

Он добавил, что удары Вооружённых сил РФ по украинским объектам инфраструктуры ни при чём, поскольку киевские власти заготовили около 700 тысяч тонн угля при потребности примерно в 1,8–3 млн тонн.

Экс-премьер отметил, что в том состоянии, в котором сейчас находится энергетическая система Украины, она абсолютно не готова к зиме.

По его словам, энергосистема не обеспечит необходимого количества выработки электроэнергии даже для того небольшого населения, которое сейчас осталось на Украине.

Как передавало ИА Регнум, глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что общий долг Украины на рынке электроэнергии превысил отметку в 60 миллиардов гривен (1,6 миллиарда долларов). Он отметил, что расчёты относительно тарифов на электроэнергию на 2024 год уже переданы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.