Москва, 23 октября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Почти 5 миллионов школьников 1-9 классов повысили уровень дорожной грамотности, поучаствовав во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» Она проходила четвертый год подряд при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего с 2019 по 2023 год онлайн-состязание охватило более 15,3 миллионов ребят.

Министерство образования Кузбасса Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

Выполняя интерактивные задания, школьники научились оценивать ситуацию на дороге с точки зрения различных участников движения — пешехода, велосипедиста, пассажира транспортного средства. Игровой формат помогает вовлечь больше детей в тему безопасного поведения на дорогах и учит их ориентироваться в сложных дорожных ситуациях.

«Снижение аварийности на дорогах — задача, которая заложена в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». И в особом приоритете — детская безопасность. Именно поэтому проведение олимпиады «Безопасные дороги», целью которой является повышение знаний школьников о безопасном поведении на дорогах, получило большой отклик среди детей и родителей. Более 4 миллионов 975 тысяч учащихся 1–9-х классов по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в этом году», ― сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Задания Олимпиады охватывали правила дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей транспортных средств. Почти 300 тысяч детей, которые приняли участие в Олимпиаде, состоят в отрядах «Юных инспекторов движения».

«Формирование у подрастающего поколения навыков безопасного поведения на дорогах должно быть непрерывным процессом, который начинается с раннего детства и продолжается весь период взросления. На мой взгляд, особенно ценно, что задания олимпиады охватывают разные возрастные категории школьников — от первоклассников, которые делают только первые самостоятельные шаги в качестве пешеходов, изучая безопасный маршрут от дома до школы, до учеников 9-х классов, которые уже совсем скоро, возможно, пойдут учиться в автошколы, сядут за руль автомобилей и станут полноправными участниками дорожного движения, и они должны быть к этому максимально готовы», ― отметил начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

По данным образовательной платформы «Учи. ру», на которой проходила олимпиада, наибольшие затруднения у участников в этом году вызвала задача «Велосипедисты». С ней успешно справились менее 20% участников. В задании нужно было определить разрешенные места для передвижения на велосипеде до и после 14 лет, дорожные знаки, регулирующие движение велосипедистов, спешивание при пересечении проезжей части дороги. А лучше всего школьники справились с задачами «Световозвращение», ее верно выполнили 65% школьников и «Дворовые игры» — 66%. В первом случае необходимо было разместить предметы со световозвращающими элементами на пешеходах так, чтобы они были заметны со всех сторон. Задача с дворовыми играми состояла в том, чтобы по описанию найти во дворе пешеходов, которые могут оказаться в опасной ситуации и тех, кто уже ведет себя безопасно.

Сайт национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

Так, учащиеся из города Ачхой-Мартана Чеченской республики успешно справились с задачами, связанными с определением опасных участков дороги, распознаванием дорожных знаков и сигналов светофора. «Участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» помогло школьникам укрепить свои знания в области безопасности на дороге и повысить уровень внимательности и ответственности. Это важно не только для их личной безопасности, но и для безопасности других участников дорожного движения», — отметили педагоги. Участие в онлайн-олимпиаде успели принять более тысячи ребят из Ачхой-Мартана.

В Тюменской области лидером по количеству участников олимпиады стала школа № 22. В этом году интерактивные задания олимпиады прошли почти 1,3 тысячи ребят.

«Я ежегодно принимаю участие в этом мероприятии, и раз от раза мои знания улучшаются. Например, сейчас мне не хватило всего двух баллов до стопроцентного результата. Задания олимпиады проиллюстрированы, это очень помогает представить ситуацию и решить, как нужно действовать в том или ином случае. Олимпиада помогает освежить или восполнить пробелы в знаниях безопасного движения», — отметил восьмиклассник Кирилл Акатьев.

Кирилл также является участником школьного отряда Движения юных инспекторов, созданном на базе его класса. Вместе со сверстниками он принимает участие в акциях и мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений.

«В сентябре посещали учащихся начальных классов и рассказывали, как построить безопасный маршрут от дома до школы, а ещё раздавали ребятам светоотражающие элементы, — делится он. — Совсем недавно вместе с классным руководителем выходили на улицу и всем пешеходам вручали информационные листовки по соблюдению ПДД».

Активными участниками олимпиады «Безопасные дороги» стали школьники станицы Должанской Краснодарского края. По словам педагога Дарьи Довбыш, этот турнир помогает ученикам не только повысить свой уровень, но и стать более ответственными и внимательными на дороге. «Они узнают, как правильно переходить дорогу, как обращаться с транспортными средствами, как ориентироваться на дороге и многое другое», — добавила Довбыш.

Успешно справились с заданиями олимпиады и учащиеся младших классов. Третьеклассник владимирской школы №6 Максим Ерёмин после выполнения задач заинтересовался социальными роликами про ДТП и обсуждает на улице пройденный материал. «Теперь Максим очень внимателен на пешеходном переходе и даже папу учит как правильно ездить», — говорит его мама Алина Ерёмина.

Мать второклассника ульяновской гимназии №2 Лилия Айзятова отметила, что её сын настолько увлёкся выполнением заданий олимпиады, что ей тоже захотелось проверить свои знания. «Задания повышают осведомленность как школьников, так и нас, родителей, в вопросах безопасности дорожного движения», — отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Безопасные качественные дороги» который реализуется по решению президента, заботится о ремонте и строительстве магистралей, внедрении передовых дорожных технологий и обновлении пассажирского транспорта. Интенсивность дорожного движения растёт с каждым годом, расширяется дорожная сеть страны. Поэтому наравне с развитием дорожной инфраструктуры для формирования культуры поведения на проезжей части проводятся детские профилактические мероприятия.