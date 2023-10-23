Хабаровск, 23 октября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. В посёлке Заветы Ильича Хабаровского края следователи проводят проверку руководства одной из школ из-за видеокадров, на которых учеников унижают и избивают, пишет «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в соцсетях появилось видео того, как ученик кадетского класса наносит удары однокласснику спортивным ковриком.

Кроме того, нападавший поднял сверстника и опрокинул его через плечо, при этом одноклассники на происходящее никак не отреагировали, а педагога в классе в этот момент не было.

Позже в соцсетях появилось ещё одно видео, на котором подростки унижают ученицу той же школы. Они заставляли девочку извиняться на коленях.

Родители детей надеются, что проверка следователей улучшит ситуацию. В настоящее время некоторые родители переводят учеников в другие школы.

Как сообщало ИА Регнум, следователи приступили к проверке информации о предполагаемой травле подростка в хоккейной школе «Молот» в Перми. В Сети появились видеокадры с потасовкой подростков в раздевалке спортивной школы. Один из мальчиков удерживал другого, тот кричал и сопротивлялся.

Подростки избили ребёнка в социальном приюте «Асылташ» в Набережных Челнах. После прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело о халатности. В руководстве учреждения заявили, что дети таким образом играли.