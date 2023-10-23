Люксембург, 23 октября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в боевых действиях в Газе должна наступить гуманитарная пауза, приоритетом является доставка помощи в регион. Такое заявление он сделал по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза в Люксембурге, трансляцию вела пресс-служба Совета Европейского союза.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель

«В Газе должна наступить гуманитарная пауза. Гуманитарная пауза будет обсуждаться сегодня. Она необходима, чтобы гуманитарная помощь была доставлена в регион и была распределена», — заявил Боррель.

Как передавало ИА Регнум, Армия обороны Израиля за минувшие сутки нанесла удары по более чем 320 целям в секторе Газа. Уточняется, что удары были нанесены по целям, которые представляли угрозу находящимся в районе сектора Газа силам, готовящимся к наземным операциям.

Президент России Владимир Путин 13 октября сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он назвал такие действия неприемлемыми. Президент призвал думать о мирном населении.

Российский лидер 13 октября на саммите СНГ заявил, что Израиль имеет право на защиту после беспрецедентно жестокой атаки, но решать палестинский вопрос нужно мирными средствами. Он отметил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.