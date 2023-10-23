Джакарта, 23 октября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Украины Антон Демехин попросил власти Индонезии оказать помощь в обеспечении Украины несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые нужны, чтобы пережить грядущую зиму. Об этом сообщает индонезийский портал Liputan6.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По его словам, на Украине существует большая потребность в генераторах энергии.

«Сейчас нам не хватает нескольких сотен генераторов, и мы были бы рады, если бы Индонезия смогла помочь в этом вопросе», — приводит издание слова дипломата, который прибыл с визитом в Индонезию на минувших выходных.

Демехин уточнил, что в его повестку в Индонезии также вошли вопросы продовольственной безопасности и зерновых инициатив.

«Это то, что мы обсуждали с заместителем министра иностранных дел Индонезии в первый день моего приезда», — уточнил замминистра.

Как передавало ИА Регнум, научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг сделал прогноз о том, что предстоящая зима будет для Украины тяжёлой. По его словам, к суровой зиме стране следует готовится из-за мощных ударов российской армии по критической национальной инфраструктуре Украины. Ротлинг отметил, что сокращение запасов и низкие темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят Вооружённым силам Украины (ВСУ) поддерживать даже текущий расход боеприпасов. При этом Россия быстро наращивает своё снарядное производство.