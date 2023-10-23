Бангкок, 23 октября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Староста деревни в провинции Сураттхани на юге Таиланда погиб в результате столкновения фермеров с дикими слонами. Его затоптала слониха, сообщает 23 октября газета Bangkok Post.

Frank Hammerschmidt/Global Look Press

Накануне стадо из примерно десяти слонов пришло на плантацию пальм в районе Тха Чана. Животные стали поедать кроны деревьев, и староста деревни, которой принадлежит плантация, решил их прогнать. Он позвал на помощь ещё четырёх фермеров, вместе они отогнали животных в лес.

После столкновения фермеры обнаружили старосту по имени Самнао Крайкет лежащим на земле. Его затоптала слониха, рядом с которой был маленький слонёнок. Вероятно, она напала на человека, защищая своего детёныша.

Староста получил травмы головы, перелом бедренной кости и рёбер. Он скончался по дороге в больницу.

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