Москва, 23 октября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 1,2 млн газовых плит в квартирах жителей российской столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Осадчая Екатерина Газовая плита

Он подчеркнул, что плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда Москвы находится на особом контроле. «Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком, — отметил Бирюков. — За январь–сентябрь оценили состояние более 1,2 млн газовых плит, что составляет почти 70% от общего числа».

Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет, напомнил глава Комплекса городского хозяйства Москвы. После этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Петр Бирюков отметил, что в такой ситуации поддерживать безопасную работу прибора невозможно и необходима замена.

Всего на сегодня в Москве газовые плиты установлены в более чем 1,8 млн жилых помещений. Заместитель мэра российской столицы напомнил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования лежит на собственнике или нанимателе жилого помещения. «В соответствии с правилами, с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», — напомнил Бирюков.

Он рассказал, что информация о датах и времени проведения проверок заранее размещается на информационных стендах в подъездах и во дворах. «Выявленные нарушения оперативно устраняются, — подчеркнул Петр Бирюков, — с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки».