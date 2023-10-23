Москва, 23 октября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. В Севастополе Черноморский флот (ЧФ) проводит учения с применением реактивных бомбомётов. Об этом 23 октября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

«Ориентировочно до 8:15 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбомётов», — говорится в сообщении.

В городе все спокойно, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, в течение 22 октября в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Военные использовали задымление для маскировки. Глава города опроверг заявления о взрывах в Севастополе, обвинив украинскую сторону в распространении ложной информации.

Развожаев 20 октября сообщил, что ВСУ предприняли ракетную атаку на город, дежурные средства ПВО сбили вражескую ракету в районе Любимовки. Губернатор подчеркнул, что городские власти держат ситуацию под контролем.