Херсон, 23 октября, 2023, 09:12 — ИА Регнум. На подконтрольной Киеву территории Херсонской области был повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный киевским режимом глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Matthias Rietschel/Global Look Press

По его словам, за минувшие сутки в регионе был повреждён объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября взрывы прогремели в городе Одессе. Как уточнил глава администрации города Олег Кипер, в 00:58 мск в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Он призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов области проследовать в укрытия и находиться там до отбоя тревоги. Серия взрывов прогремела вечером в Вышгороде Киевской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. О возможных пострадавших и разрушениях данных не поступало.