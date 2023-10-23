Южно-Сахалинск, 23 октября, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Трое рабочих госпитализированы в Южно-Сахалинске после падения с высоты 17-го этажа. Проводится проверка, сообщает 23 октября пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

ЧП произошло на стройке на улице Украинской. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства, регулирующего расследование несчастных случаев на производстве, добавили в прокуратуре.

Рабочих доставили в областную больницу. Двое находятся в тяжёлом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС в областном минздраве.

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По предварительной информации, рабочие не погибли благодаря строительным лесам. Двое упали до четвёртого этажа, третий упал на землю. Причина падения пока не называется.

Как сообщало ИА Регнум, в июле на севере Москвы рабочий упал в котлован с высоты 17-го этажа и погиб. ЧП произошло на стройке на 2-й улице Марьиной Рощи.

В том же месяце двое подростков, 15 и 17 лет, сорвались с многоэтажного здания в Заельцовском районе Новосибирска. Они работали вместе со своим отцом, промышленным альпинистом, и заделывали строительные швы. Старший брат выжил, младший погиб. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.