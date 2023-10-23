Москва, 23 октября, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» продолжают уничтожать укреплённые опорные пункты ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в своём Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что расчёты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения каждый день выполняют задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, блиндажей, позиций с живой силой и бронетехникой ВСУ.

Уточняется, что в пакете 24 термобарических снаряда.

«Попадая в цель, снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление. Дальность стрельбы огнемётной системы порядка 6 километров», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что контроль и корректировка поражаемых целей проводятся расчётами беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны показали кадры работы ТОС-1А «Солнцепёк» в районе населённого пункта Вербовое на запорожском направлении.

Как передавало ИА Регнум, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что фактически тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» — это 24 ствола, которые способны на расстояние примерно 10 км выпускать специальные термобарические снаряды. Термобарические боеприпасы создают облако особого химического состава, а затем подрывают его, втягивая весь кислород в облаке в реакцию. Капли этого состава выжигаются в воздухе, они взрываются, проникают в каждое отверстие, в каждую щель, добавил собеседник. Один залп может накрыть 40 тысяч кв. м пламенным облаком, нагретым до 2 тысяч градусов Цельсия, уточнил он.