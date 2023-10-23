Донецк, 23 октября, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Российские артиллеристы уничтожили около 20 украинских бойцов, которые пытались контратаковать позиции ВС России к северо-западу от Донецка. Об этом сообщил 23 октября советник главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что ВСУ пытались действовать малыми группами. Все они попали под артиллерийский огонь и были уничтожены.

«Всего порядка 20 человек и несколько единиц техники», — приводит слова Гагина ТАСС.

Советник добавил, что за выходные дни 21 и 22 октября ВС России уничтожили на этом участке фронта по меньшей мере пять опорных пунктов противника.

Как сообщало ИА Регнум, Гагин заявил о многотысячных потерях украинских войск за последние две-три недели в результате активных наступательных действий ВС России по всей линии соприкосновения.