ВСУ потеряли около 20 бойцов при попытке контратаки под Донецком
Гагин: ВСУ потеряли около 20 бойцов при попытке контратаки под Донецком
Донецк, 23 октября, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Российские артиллеристы уничтожили около 20 украинских бойцов, которые пытались контратаковать позиции ВС России к северо-западу от Донецка. Об этом сообщил 23 октября советник главы ДНР Ян Гагин.
Он рассказал, что ВСУ пытались действовать малыми группами. Все они попали под артиллерийский огонь и были уничтожены.
«Всего порядка 20 человек и несколько единиц техники», — приводит слова Гагина ТАСС.
Советник добавил, что за выходные дни 21 и 22 октября ВС России уничтожили на этом участке фронта по меньшей мере пять опорных пунктов противника.
Как сообщало ИА Регнум, Гагин заявил о многотысячных потерях украинских войск за последние две-три недели в результате активных наступательных действий ВС России по всей линии соприкосновения.