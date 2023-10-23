Донецк, 23 октября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Российские военные за одну неделю отбили 61 атаку украинской армии на южнодонецком, краснолиманском и купянском направлениях проведения специальной военной операции, сообщил журналистам подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Алексей Майшев/РИА Новости

«За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, и купянском направлениях. С 14 по 20 октября отражена 61 атака украинских войск»,— заявил эксперт со ссылкой на собственные источники в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что за этот период ВСУ потеряли до 4 тысяч своих военнослужащих, а также 26 танка и 62 бронемашины другого типа. Кроме того, российская армия уничтожила 51 единицу различных артиллерийских систем и орудий противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны России проинформировало, что Вооружённые силы России сбили два истребителя МиГ-29 ВСУ в районах населённых пунктов Благодатное и Лозовое в Днепропетровской области, и ещё один — в районе населённого пункта Чугуев в Харьковской области. Кроме того, они уничтожили украинский штурмовик Су-25 северо-западнее Донецка.

22 октября бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось по всей линии ведения боевых действий, и в настоящее время наблюдается дальнейшее продвижение Вооружённых сил России.

Кроме того, он указал на масштабные потери в украинской армии и катастрофическую ситуацию для Украины. Эксперт считает, что зимой положение ВСУ ухудшится ещё больше, поскольку киевским военным станет труднее скрываться.