Вашингтон, 23 октября, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал Вашингтон самой небезопасной столицей в мире. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку… Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире», — считает Трамп. Бывший глава Белого дома пообещал, что в случае переизбрания президентом США очистит город от преступности.

Ранее Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году решит основные проблемы страны меньше чем за год. По данным опросов, его кандидатуру готовы поддержать около 60% избирателей Республиканской партии.

Как передавало ИА Регнум, американские города Чикаго (штат Иллинойс) и Детройт (штат Мичиган) с показателями загрязнённости 176 и 159 баллов соответственно возглавили мировой рейтинг городов с наиболее загрязнённым воздухом. Об этом свидетельствуют данные портала IQAir за июнь.