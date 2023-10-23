Одесса, Украина, 23 октября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. В Одесской области повреждена крыша складского помещения объекта припортовой инфраструктуры. Об этом 23 октября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, в регионе была повреждена крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры.

Ранее в городе Одессе прогремели взрывы. Уточняется, что в городе работали системы противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, глава администрации города Олег Кипер призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов области проследовать в укрытия и находиться там до отбоя тревоги.

Издание «Зеркало недели» уточнило, что в регионе зафиксирован полёт беспилотников над акваторией Чёрного моря. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалась.