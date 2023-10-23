Москва, 23 октября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Представители банковской отрасли выступили против поддержки законопроекта о предоставлении силовикам доступа к базам данных клиентов, заявив, что видят в этом нарушение конституционных прав россиян. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном в Минцифры и Госдуму.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По словам авторов письма, принятие законопроекта может привести к нарушению конституционных прав россиян из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным.

Кроме того, было обращено внимание на невозможность исполнения постановлений «антиотмывочного» законодательства, так как спецслужбы смогут самостоятельно изменять и удалять данные о своих сотрудниках без уведомления финансовых организаций.

По данным РБК, представители банковской отрасли также указали на риски информационной безопасности и возможность превышения должностных полномочий лицами, имеющими доступ к этим базам данных.

Вместо принятия этого законопроекта банки предложили предоставлять доступ спецслужбам не напрямую, а через Банк России или Федеральную налоговую службу (ФНС).

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что российские банки в октябре заняли у Центробанка на несколько дней свыше семи триллионов рублей, что создало на рынке структурный дефицит ликвидности. По словам экономиста «Ренессанс Капитала» Софьи Донец, это связано с тем, что кредитные организации готовятся к повышению ключевой ставки ЦБ.