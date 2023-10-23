Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Наземной операции ВС Израиля в секторе Газа не избежать, если палестинское движение ХАМАС не освободит всех заложников и не разоружится самостоятельно. Такое заявление сделал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус в эфире австралийской радиостанции ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Как уточнил представитель ЦАХАЛ, наземная военная операция Израиля в Газе практически неизбежна, если не изменится существующее положение вещей. Цель ЦАХАЛ, по словам Конрикуса, — лишить ХАМАС военного потенциала.

«Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, <…> вернул наших заложников, всех 212 человек, и безоговорочно сдался бы, то война была бы закончена, но он этого не сделает», — сказал Конрикус, подчеркнув, что ВС Израиля придётся начать наземную операцию в Газе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху развитие ситуации в секторе Газа и в Израиле. Отмечается, что в ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам переговоров.

Журналисты пресс-пула Белого дома сообщили, что Байден поддерживает контакты с Израилем касательно сроков начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По данным агентства Reuters, американский лидер считает необходимым на некоторое время отложить проведение этой операции, чтобы иметь возможности для освобождения максимального числа заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.