Москва, 23 октября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Единое время запрета на шум, а также единое время для ремонтных работ планируют ввести во всех регионах России. Об этом 22 октября сообщила газета «Известия» со ссылкой на текст обновленного и доработанного законопроекта о тишине.

Luis Miguel Bugallo Sánchez Слишком шумно!

В документе предлагается ввести с 23:00 до 07:00 единое для всех регионов время для запрета на шум. Для шумных строительных работ предлагается ввести единое время с 09:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00 включительно. При этом ремонтные работы будут разрешены только в будни.

Кроме того, жильцы смогут на собраниях назначать ответственных за соблюдение закона о тишине. Уполномоченный должен быть из собственников либо представителем управляющей компании, он будет проводить профилактику и выявлять нарушителей запрета на шум.

Кроме того, законодатели предусмотрели систему штрафов для нарушителей, максимальный штраф составит 500 тысяч рублей для юридических лиц.

«У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы», — пояснил изданию председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

На сегодняшний день каждый регион устанавливает время запрета на шум самостоятельно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что некоторые действия собственников жилья могут обернуться штрафом, в их число входят шум, перепланировка и курение на балконе. Об этом сообщил депутат Государственной думы России Никита Чаплин («Единая Россия»).