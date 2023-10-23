Киев, 23 октября, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с союзниками в Брюсселе пытался сделать вид, что не заинтересован в их внимании, заявил обозреватель издания Financial Times Кристофер Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за их внимание», — говорится в материале. Автор отметил, что присутствующие очень много времени уделили ближневосточному конфликту. По его словам, это свидетельствует об усталости мирового сообщества от Украины.

Кристофер Миллер сделал вывод, что киевским властям вскоре станет труднее просить западных союзников, в том числе и Соединённые Штаты Америки, о продолжении финансирования и об оказании военной помощи.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 11 октября неожиданно прибыл на заседание глав министерств обороны стран — членов НАТО в Брюсселе, где выступил с обращением. По мнению издания Politico, речь украинского лидера носила отчаянный характер, поскольку страны НАТО в последнее время всё больше озабочены ситуацией на Ближнем Востоке. Кроме того, Израиль не является единственным фактором, отвлекающим Североатлантический альянс от Украины.