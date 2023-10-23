Донецк, 23 октября, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины могут бездумно использовать американские ракеты ATACMS, ранее поставленные Киеву Западом, заявил журналистам советник главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Он сравнил действия украинской стороны с «обезьяной», которая нашла боевую гранату.

«Вообще, режим Зеленского — это как обезьяна с гранатой, они, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории Российской Федерации, до которых они смогут дотянуться», — сказал Гагин, слова которого цитирует «РИА Новости».

Советник предположил, что Запад передал Киеву лишь небольшую партию ATACMS. Однако, по его мнению, ВСУ попытаются использовать полученные ракеты «по полной».

Вместе с тем Гагин отметил, что российские военные имеют возможности для отражения такой угрозы. Советник главы региона призвал усилить силы противовоздушной обороны, которые занимаются защитой важных объектов.

Кроме того, он считает, что следующие партии ATACMS придут на Украину нескоро или Киев вовсе останется без этого вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер предупредил, что если ВСУ применят ракеты ATACMS, то Россия уничтожит критическую инфраструктуру Украины. Эксперт отметил, что в этом случае российские военные расширят список объектов, по которым будут наносить удары.

Он также рассказал, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России способны подавить системы наведения ATACMS, если Киев решится на их применение. 19 октября военный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что ATACMS стали новым видом оружия для российских систем ПВО.

Он подчеркнул, что через некоторое время ВС России получат возможность обнаруживать такие ракеты с высокой точностью. Эксперт добавил, что ATACMS не имеют каких-либо особенностей, которые могли бы усложнить борьбу с ними.