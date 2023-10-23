Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Около 200 тыс. жителей Израиля вынужденно покинули места своего проживания в связи с обострением ситуации на юге и севере страны. Об этом 22 октября сообщила газета The Times of Israel, ссылаясь на данные представителя правительства Эйлон Леви, которые он привёл во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Уточняется, что примерно половина из общего числа вынужденных внутренних переселенцев эвакуировалась из 105 населённых пунктов у границ с сектором Газа и Ливаном. Ещё около 100 тысяч израильтян добровольно уехали из районов, расположенных вдоль линии боевых действий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество жителей сектора Газа, которые из-за обострения палестино-израильского конфликта покинули свои дома, выросло до полутора миллионов. При этом беженцам некуда идти, и они вынуждены жить в центрах приёма.

Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел 17 октября заявила, что с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке свыше 300 тысяч детей вынужденно покинули свои жилища. По её словам, сотни детей погибли и тысячи были ранены.