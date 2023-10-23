Новый, 607-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован широким обсуждением статьи обозревателя Financial Times Кристофера Миллера о поведении Зеленского в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Когда он обнаружил, что все обсуждают обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, а не Украину, то стал действовать осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Миллер также отметил, что последние события на международной арене показывают «усталость мира» от Украины, и предположил, что киевским властям станет сложнее просить дополнительной поддержки на миллиарды долларов.

Тем временем российские войска демонстрируют успехи на южнодонецком направлении. Поражены подразделения 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в ДНР.

Как сообщил 23 октября «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, на этих участках Киев потерял не только свыше 200 боевиков, но и пункт управления беспилотной авиацией, а также — танк.

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили укрепления противника с пехотой и бронетехникой на купянском направлении. Выявлять цели артиллеристам помогают беспилотники. С момента получения координат до выстрела проходит не более двух-трёх минут, информирует Минобороны.

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