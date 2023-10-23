На Западе раскусили игру Зеленского — 607-й день СВО
FT: Зеленский притворился, что не борется за внимание союзников Украины — 607-й день СВО
Новый, 607-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован широким обсуждением статьи обозревателя Financial Times Кристофера Миллера о поведении Зеленского в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Когда он обнаружил, что все обсуждают обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, а не Украину, то стал действовать осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание.
Миллер также отметил, что последние события на международной арене показывают «усталость мира» от Украины, и предположил, что киевским властям станет сложнее просить дополнительной поддержки на миллиарды долларов.
Тем временем российские войска демонстрируют успехи на южнодонецком направлении. Поражены подразделения 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в ДНР.
Как сообщил 23 октября «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, на этих участках Киев потерял не только свыше 200 боевиков, но и пункт управления беспилотной авиацией, а также — танк.
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили укрепления противника с пехотой и бронетехникой на купянском направлении. Выявлять цели артиллеристам помогают беспилотники. С момента получения координат до выстрела проходит не более двух-трёх минут, информирует Минобороны.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.