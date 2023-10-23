Москва, 23 октября, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в сентябре продемонстрировала перспективу развития отношений между странами, заявил политолог Минсон Ку в статье для журнала National Interest.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Ким Чен Ын

«С точки зрения Северной Кореи и России, прошедший в сентябре саммит был значимым и даже успешным. Он привлёк внимание всего мира и произвёл сильное впечатление», — считает эксперт.

По его словам, встреча лидеров двух государства показала стабильные и позитивные отношения между Россией и КНДР. Минсон Ку предположил, что в ближайшем будущем связи двух государств только окрепнут.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с Ким Чен Ыном. В ходе переговоров, продолжавшихся больше часа, глава российского внешнеполитического ведомства заявил о начале работы над договорённостями, достигнутыми на саммите лидеров государств.

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию в сентябре. 13-го числа он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме «Восточный», а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал визит северокорейского лидера «весьма насыщенным».