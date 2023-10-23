Якутск, 23 октября, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Тела двух женщин и двух мужчин с огнестрельными ранениями найдены на дачном участке в городе Мирный в Якутии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По данным следствия, тела мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения найдены вечером 22 октября в доме на дачном участке со следами насильственной смерти. По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Следственно-оперативная группа проводит комплекс мероприятий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, ведутся оперативно-разыскные мероприятия. Одновременно в рамках предварительного расследования устанавливаются личности погибших, мотивы преступления и иные обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Московской области поймали скрывавшихся 20 лет членов банды «Северские», на счету которых десятки убийств и покушений. Бандиты совершили десятки расправ над людьми в Московской, Костромской, Владимирской и Ярославской областях. В общей сложности следователям удалось отправить за решётку семерых членов банды «Северские».