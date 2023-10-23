Бейрут, 23 октября, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Рекомендацию для граждан США, находящихся в Ливане, как можно скорее покинуть страну из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке выпустил Госдепартамент. Соответствующее заявление 22 октября опубликовано на портале Госдепартамента США.

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«Госдепартамент настоятельно рекомендует гражданам США воздержаться от поездок в Ливан. Мы рекомендуем гражданам США, находящимся в Ливане, принять соответствующие меры для того, чтобы покинуть страну», — сказано в документе.

Уточняется, что для отъезда из Ливана доступны коммерческие варианты. Гражданам США, которые приняли решение остаться, настоятельно рекомендуется подготовить план действий на случай непредвиденных и чрезвычайных ситуаций.

Также Госдеп настоятельно рекомендовал для всех граждан, принявших решение остаться в стране, заполнить форму, где нужно указать контакты на случай экстренной связи.

Кроме того, Госдеп настоятельно рекомендовал для решивших остаться в Ливане американцев заполнить форму, где необходимо указать контакты для экстренной связи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники американского посольства и генконсульства в Ираке, чья работа не связана с критически важными функциями, а также члены их семей могут вернуться в США. В Госдепе отметили, что такое решение принято в связи с возросшей опасностью для американских дипломатов.