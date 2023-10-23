Тегеран, 23 октября, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Тегеран столкнулся с дилеммой из-за палестино-израильского конфликта, с одной стороны, понимая необходимость своей реакции на события, а с другой — не желая ввязываться в это противостояние. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на девять иранских чиновников, осведомленных с позицией духовных лидеров Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В публикации утверждается, что исламская республика долгое время поддерживала палестинское движение ХАМАС. При этом, как отмечают авторы публикации, в случае, если бы Иран решил остаться в стороне от конфликта, то это подорвало бы его влияние в регионе, которого он долго добивался.

Кроме того, пассивность Тегерана могла быть воспринята ближневосточными игроками как признак слабости. Вместе с тем, как подчеркивается в статье, военное вмешательство страны в ситуацию способно привести к недовольству населения на фоне экономического кризиса, который наблюдается в республике.

Иранские власти решили пока не допускать любой крупной эскалации, которая привела бы к втягиванию государства в конфликт. Однако, по данным источников, Тегеран также якобы позволил ливанской группировке «Хезболла» совершать нападения на Израиль и разрешил другим союзным организациям небольшие атаки на американские объекты.

Собеседники агентства уточняют, что Иран продолжает просчитывать риски всех указанных вариантов. Два источника заявили, что активность «Хезболлы» не связана с попытками открыть «второй фронт», а является стремлением отвлечь его военные силы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее интернет-портал Axios проинформировал о том, что американские власти пытаются не допустить открытия «второго фронта» «Хезболлой» против Израиля. В статье сказано, что США готовят военный ответ на такой случай.

22 октября глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что США без колебаний примут «соответствующие меры» в качестве ответа, если какая-нибудь страна или другая сила попытаются расширить конфликт на Ближнем Востоке. Он добавил, что Соединённые Штаты воспользуются своим «правом на самозащиту».