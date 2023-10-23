Пекин, 23 октября, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика продолжит оказывать Палестине различную гуманитарную помощь как по двусторонним каналам, так и через Организацию Объединённых Наций (ООН). Об этом заявил спецпосланник правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Китай оказывал и будет продолжать оказывать чрезвычайную гуманитарную помощь Палестине по каналам ООН и двусторонним каналам, чтобы облегчить гуманитарный кризис, с которым сталкивается население Газы», — сказал Чжай Цзюнь, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Дипломат отметил, что палестино-израильский конфликт на сегодняшний день продолжает обостряться. Также он выразил опасения в связи со столкновениями на границе Израиля с Ливаном и Сирией и призвал мировую общественность обратить на это внимание и предпринять соответствующие меры.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине, куда глава российского государства прибыл 18 октября по приглашению китайского коллеги, обсудили обострение палестино-израильского конфликта и обменялись мнениями об этой ситуации.