Вильнюс, 23 октября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Жалобу на указ президента Литвы Гитанаса Науседы о лишении её гражданства страны подала в суд фигуристка Маргарита Дробязко. Об этом она сообщила 22 октября на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас

Как уточнила Дробязко, жалоба подана и принята Окружным административным судом Вильнюса. Суд обязал президента Литвы и его канцелярию предоставить материалы, подтверждающие обвинения, выдвинутые против фигуристки. Главе Литвы дан срок до 20 октября 2023 года. После этого суд займётся рассмотрением жалобы.

«Я верю в правосудие и справедливость, отстаивать которые считаю моей обязанностью не только для себя, но и для тех граждан Литвы, которые могут, так же как и я, стать жертвой недостойных политических игр», — добавила Дробязко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в сентябре президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристку Маргариту Дробязко гражданства страны. В августе 2022 года Дробязко и Повилас Ванагас были лишены государственных наград Литвы за участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году, чтобы в паре с Ванагасом представлять Литву на Олимпийских играх. В июне 2023 года парламент Литвы поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства, а 26 июля департамент госбезопасности Литвы пришёл к выводу об отсутствии угрозы для страны в лице фигуристки.

При этом Дробязко является 13-кратной чемпионкой Литвы, двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром чемпионата мира.