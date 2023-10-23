Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Лидеры Соединённых Штатов Америки, Канады, Великобритании, Франции, Германии и Италии договорились о совместных усилиях, направленных на деэскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении глав шести страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

«Лидеры условились продолжить тесную дипломатическую координацию… чтобы удержать конфликт от распространения, сохранить стабильность на Ближнем Востоке и работать для достижения политического урегулирования и прочного мира», — говорится в заявлении.

Также лидеры шести стран призвали стороны конфликта к соблюдению международного гуманитарного права и охране гражданского населения.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Белый дом сообщил, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден обсудил с лидерами Канады, Великобритании, Германии, Франции и Италии палестино-израильский конфликт. В переговорах участвовали Джастин Трюдо, Риши Сунак, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони.

Незадолго до этого глава американского государства провёл беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.