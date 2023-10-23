Лондон, 23 октября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Число британских граждан, которые погибли в результате эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, достигло 10. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Gaetano Virgallito Израиль

По данным информации, последней подтвержденной жертвой событий стала 16-летняя девушка, которая пропала 7 октября после атаки радиального палестинского движения ХАМАС на кибуц Беэри. Она исчезла вместе с родителями и 13-летней сестрой.

Мать и сестра девушки также оказались в числе погибших. Отец семейства числится пропавшим без вести.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных Британии Джеймс Клеверли заявил, что Лондон пока не сможет эвакуировать британцев из сектора Газа до тех пор, пока ситуация в регионе будет оставаться напряжённой. Глава ведомства отметил, что МИД свяжется с британскими гражданами как только власти станут уверены в безопасности.

Он также уточнил, что Британия находится на связи со своими партнерами на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить эвакуацию нескольких сотен британцев с палестинской территории через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», который находится на границе с Египтом. Ранее в Египет прибыл британский премьер-министр Риши Сунак, который провёл переговоры по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.