Москва, 23 октября, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Запись традиционного ежегодного музыкального фестиваля «Песня года» состоится 2 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Об этом 22 октября сообщило издание KP.RU.

Okras SHAMAN

Популярный в России фестиваль главных музыкальных хитов года состоится в 52-й раз. Концерт телезрители увидят 1 и 2 января на телеканале «Россия». Ведущими шоу-программы будут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

На сцене появятся постоянные участники фестиваля Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Полина Гагарина, Николай Басков, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Дима Билан, Сосо Павлиашвили, Алсу, Лолита. Кроме того, выступят Ирина Дубцова, Юлия Савичева и Anna Asti. В список участников попали молодые звёзды Клава Кока, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко.

Участником фестиваля станет и любимец публики SHAMAN (Ярослав Дронов), который появится на сцене «Песни года» во второй раз за свою творческую карьеру.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на российской эстраде в 2023 году лучшими исполнителями стали певцы SHAMAN и Полина Гагарина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также респонденты выделили творчество Олега Газманова, Николая Баскова, Ларисы Долиной и Anna Asti (Анны Дзюбы).

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) намерен записать кавер-версию песни «Седая ночь» группы «Ласковый май». В кавер-версии сохранят как тональность, так и темп композиции, чтобы не нарушался привычный слушателям облик песни.