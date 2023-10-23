Одесса, Украина, 23 октября, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в городе Одессе. Об этом 23 октября сообщило издание «Думская», уточнив, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как уточнил глава администрации города Олег Кипер, в 00:58 мск в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Кипер призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов области проследовать в укрытия и находиться там до отбоя тревоги.

Издание «Зеркало недели» уточнило, что в регионе зафиксирован полёт беспилотников над акваторией Чёрного моря. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что серия взрывов прогремела вечером в Вышгороде Киевской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. О возможных пострадавших и разрушениях данных не поступало.