Париж, 23 октября, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Израиль во вторник, 24 октября. Об этом в воскресенье сообщило издание Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Отмечается, что в рамках визита в Израиль Макрон проведёт встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Также на неделе Израиль посетит глава правительства Нидерландов Марк Рютте. С обоими политиками Нетаньяху ранее провёл телефонные разговоры, по итогам которых анонсировал их визит.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил ракетный удар по больнице в секторе Газа, который унёс жизни сотен людей. Он подчеркнул, что нет никаких оправданий тому, кто ответственен за совершение этого удара.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 22 октября, президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден обсудил с лидерами пяти стран палестино-израильский конфликт. Как сообщили в Белом доме, американский лидер провёл переговоры в том числе и с Макроном.