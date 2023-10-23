Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Решение изъять из школьных материалов всяческие упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг приняло министерство образования Израиля. Об этом 22 октября сообщил портал Ynet.

Иван Шилов ИА Регнум Грета Тунберг

Причиной для такой непримиримости стало публичное заявление активистки в поддержку Палестины и акция в знак солидарности с сектором Газа.

«Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся», — указали в министерстве.

Экоактивистка Тунберг провела акцию в поддержку Палестины и сектора Газа на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Тунберг и ещё три девушки снялись с плакатами в руках, на которых были написаны лозунги в поддержку палестинцев и Газы. Комментарий по фото гласит, что «миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, к справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских».

Ранее ИА Регнум сообщало, что экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали на 1,5 тысячи шведских крон ($144) за неповиновение полиции во время протестной акции в Мальмё. Тунберг признала вину в том, что не выполнила приказ полиции, но заявила об отсутствии состава преступления в своих действиях. По её словам, митинг был необходим из-за климатического кризиса.