Ла-Пас, 23 октября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Правительство Боливии должно вновь разорвать отношения с Израилем, а также осудить «геноцид палестинского народа» и объявить еврейское государство «террористическим», написал в своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) лидер боливийской левой партии «Движение к социализму», экс-президент республики Эво Моралес.

Sebastian Baryli Эво Моралес

Он считает, что тот, кто отказывается признавать «геноцид», является соучастником такого процесса. Политик напомнил, что в 2005 году отношения Боливии и Израиля были разорваны по «пацифистским и антиимпериалистическим принципам».

Однако, по словам Моралеса, после государственного переворота в латиноамериканской республике в ноябре 2019 года к власти пришла временный президент Жанин Аньес, которая «подчинилась приказам империи» и восстановила отношения с Израилем. Экс-глава государства с сожалением констатировал, что последние годы ситуация не изменилась, и Боливия не отказалась от решения Аньес.

В октябре 2020 года новым боливийским главой был избран соратник Моралеса Луис Арсе, полномочия которого истекут в 2025 году. В июне 2022 года Жанин Аньес, которая стала фигурантом дела о госперевороте, была приговорена судом к 10 годам тюремного заключения.

9 октября 2023 года после эскалации палестино-израильского конфликта президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Израиль в «геноциде» народа Палестины. Его поддержал колумбийский лидер Густаво Петро.