Рамалла , 23 октября, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Число жертв авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия и мечети на севере сектора Газа достигло 30 человек. Об этом 23 октября сообщает телеканал Al-Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

«Тридцать тел, большинство из которых принадлежат женщинам и детям, были извлечены из-под руин разбомбленных зданий после последнего израильского авиаудара на севере Газы», — сказано в сообщении телеканала.

Также уточняется, что ранения получили как минимум 27 человек, при этом в больницах отметили, что оказать помощь раненым будет затруднительно из-за острого дефицита лекарств и отсутствия медицинского оборудования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате в результате бомбардировки ВВС Израиля жилых домов и мечети в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли как минимум 13 человек.

19 октября в результате удара по православному храму святого Порфирия в секторе Газа погибли не менее 18 человек, включая 9 детей. В пресс-службе Иерусалимской православной церкви со ссылкой на заявление церквей Иерусалима сообщили, что внутри зданий находились сотни беженцев, в том числе женщины и дети.

Во второй половине дня 21 октября вВВС Израиля нанесли серию ударов по населённым пунктам сектора Газа. Утверждается, что жертвами этого авианалёта якобы стали 29 палестинцев. МВД Палестины уточнило, что одним из атакованных объектов стал рынок в лагере беженцев Нусейрат.