Рамалла , 23 октября, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор о ситуации в секторе Газа и действиях армии Израиля в этом анклаве, говорится в заявлении ХАМАС.

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Стороны также обсудили методы противодействия израильским операциям на палестинской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предостерег Израиль от продолжения бомбардировок сектора Газа. Он предупредил, что в противном случае никто не сможет остановить гнев мусульман в отношении еврейского государства.

22 октября израильский министр экономики Ниру Баркату заявил, что «Иран сотрут с лица земли», если ливанское движение «Хезболла» в Ливане откроет «второй фронт» против Израиля. Кроме того, он добавил, что «аятоллы в Иране не будут спать спокойно по ночам».

Президент Израиля Ицхак Герцог в свою очередь рассказал, что у членов ХАМАС, которые проникли на израильскую территорию, якобы были найдены инструкции по изготовлению химического оружия. Он показал в телеэфире документы со схемами и диаграммами.