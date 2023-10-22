Москва, 23 октября, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Российский блогер Дядя Слава (Станислав Андреев) умер на 57-м году жизни, говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Андреев Станислав Алексеевич, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице», — сказано в тексте.

Он умер вечером 22 октября. Последние годы жизни блогер страдал онкологическим заболеванием.

Авторы сообщения отметили, что Андреев был любящим отцом, мужем и патриотом России. В публикации также подчеркивается, что блогер до последнего шутил, не унывал и призывал не проявлять печаль.

«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца», — добавили авторы сообщения.

Дата, время и место прощания с Дядей Славой пока не уточняется.