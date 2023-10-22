Манчестер, Великобритания, 23 октября, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд и французский нападающий Килиан Мбаппе стали самыми дорогими футболистами мира. Об этом свидетельствует обновлённый 22 октября рейтинг, опубликованный интернет-порталом Transfermarkt.

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Стоимость обоих игроков составляет 180 миллионов евро. Также в рейтинг попали хавбек «Реала» Джуд Беллингем (150 млн евро), нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор (150 млн евро) и полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака (120 млн евро). В десятка вошли Виктор Осимхен из «Наполи», Харри Кейн и Джамал Мусиала (оба из «Баварии»), Филип Фоден («Манчестер Сити») и Деклан Райс («Арсенал»).

В текущем сезоне на счету 23-летнего Эрлинга Холанда девять забитых мячей и две результативные передачи в 12 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Килиан Мбаппе, выйдя на поле в составе «Пари Сен-Жермен» десять раз, набрал 11 (9+2) очков по системе «гол+пас».

Как передавало ИА Регнум, по итогам прошлого сезона Английской Премьер-лиги 2022/23 норвежский нападающий был признан лучшим игроком чемпионата по результатам голосования 20 капитанов команд АПЛ и группы футбольных экспертов. В голосовании Эрлинг Холанд обошёл Харри Кейна, Букайо Саку и Мартина Эдегора.