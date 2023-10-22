Тайбэй, 23 октября, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Тайваня в понедельник, 23 октября, впервые за шесть лет проведут недельные военные учения по проверке боеготовности «Чанцин-17». Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

По информации агентства, в учениях примут участие 269-я и 99-я бригады морской пехоты, которые будут переброшены для проведения мероприятий в центральную часть уезда Цзяи, расположенного в юго-западной части острова.

Отмечается, что руководство учениями будет осуществляться командованием 10-й армии. В последний раз учения «Чанцин» проводились в 2017 году.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 июля на Тайване стартовал второй этап ежегодных военных учений «Ханьгуан», в ходе которых прошли практические тренировки с боевыми стрельбами. В рамках манёвров ВС Тайваня задействовали международный аэропорт Таоюань.