Санкт-Петербург, 23 октября, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Мужчина и женщина погибли в результате пожара в Красногвардейском районе на северо-востоке Санкт-Петербурга. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о возгорании в жилом многоэтажном доме, расположенном на проспекте Энтузиастов, поступила в ведомство в 22:32 мск. На месте происшествия выяснилось, что в одной из комнат трёхкомнатной квартиры загорелась мебель и личные вещи хозяев жилья. Площадь пожара составила пять кв. метров.

К ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 00:04 мск. Жертвами пожара стали два человека, мужчина и женщина. Личности погибших устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара, унесшего жизни двоих человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате пожара в посёлке Бор (Туруханский район, Красноярский край) пострадал человек.

Также сообщалось о пожаре в многоквартирном доме на улице Дружинниковской в Москве. При этом в квартире обнаружили 49-летнего мужчину с ранением в области сердца и без ожогов. Мужчину госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.