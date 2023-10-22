Москва, 23 октября, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительного финансирования в размере 836,5 млн рублей на завершение реконструкции и капитального ремонта театров юного зрителя и театров кукол в российских регионах, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В театре

Эти средства поступят в 2023 и 2024 годах. Более 198 млн рублей будут направлены на реконструкцию Волгоградского театра кукол. Все работы по указанному учреждению завершатся в 2023 году — на год раньше, чем было запланировано ранее.

Кроме того, в текущем году деньги выделят на завершение капитального ремонта театра кукол в Томской области. В 2024 году свыше 630 млн рублей пойдут на модернизацию объектов в Бурятии, Марий Эл, Тыве, Забайкальском крае, а также в Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях.

Обновление детских театров позволит увеличить количество посетителей и повысить туристическую привлекательность регионов. Всего на это статью расходов в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено более 1,3 млрд рублей, а в 2024 году — почти 2 млрд рублей.

Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Культура».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года в Чите торжественно отрыли после реконструкции обновленное здание забайкальского драматического театра имени Николая Березина. 7 февраля заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что на реализацию нацпроекта «Культура» в 2023 году из федерального бюджета выделят более 54 млрд рублей.

21 марта Министерство культуры РФ объявило, что за четыре года, в течение которых реализуется нацпроект «Культура», в России капитально отремонтировали 24 региональных и муниципальных театра юного зрителя и театра кукол. Кроме того, 100 учреждений этого профиля получили современное оборудование.