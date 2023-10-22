Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по двум ячейкам движения «Хезболла» на границе с Ливаном. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщили в Telegram-канале израильских вооружённых сил.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«ЦАХАЛ нанесла удар по двумя террористическим ячейкам «Хезболлы» на границе с Ливаном», — говорится в распространённом сообщении. Отмечается, что ячейки, планировавшие запустить по территории Израиля противотанковые ракеты, находились в районах Маттата и Хар-Довы.

Ранее израильские военные атаковали на границе с Ливаном группу вооружённых лиц, пытавшихся запустить в сторону Израиля противотанковые ракеты. По данным ЦАХАЛ, боевики планировали атаковать населённый пункт Шломи.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября глава министерства экономики и промышленности Израиля Нир Баркат в интервью изданию The Daily Mail обращаясь к Ирану и «Хезболле» заявил, что Тегеран заплатит высокую цену, если боевики откроют на севере Израиля второй фронт.