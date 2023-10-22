Херсон, 23 октября, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Уроженцы Николаева и Одессы решили примкнуть к добровольческому батальону имени Василия Маргелова в Херсонской области, сообщил журналистам командир одного из взводов подразделения, боец с позывным Евпат.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В отряде есть бойцы со всех уголков России — от Камчатки до Херсонской области. Есть также ребята из Одессы и Николаева», — сказал он в беседе с ТАСС на полигоне после занятий.

Доброволец подчеркнул, что членом отряда можно стать, имея гражданство России. Он отметил, что набор в подразделение проходит активно и постоянно.

Евпат заявил, что особую радость взывает интерес к службе со стороны жителей Херсонской и Запорожской областей.

Отдельный добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова начали формировать в октябре 2022 года в Херсонской области. Планировалось, что в него войдут 1500 бойцов.

14 марта власти региона проинформировали, что заявления на вступление в батальон имени Василия Маргелова подали около 600 человек. Отряд выполняет поисково-разведывательные функции, проводит штурмовые операции и занимается охраной стратегических объектов.