Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Инструкции по изготовлению химического оружия найдены у проникших на территорию Израиля членов движения ХАМАС. Об этом 22 октября сообщил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью британскому телеканалу Sky News.

Government Press Office (Israel) Ицхак Герцог

Герцог продемонстрировал документы со схемами и диаграммами в эфире телеканала и уточнил, что эти материалы найдены в кибуце Беэри на теле убитого члена ХАМАС, входящего в группу, вторгнувшуюся на территорию Израиля.

«Это официальные материалы «Аль-Каиды»(организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы имеем дело с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каидой»(организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «ХАМАС». Настолько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на данные инструкции о том, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом», — сказал Герцог.

По словам президента Израиля, материалы содержат ингредиенты для создания химического оружия. Sky News отмечает, что возможности проверить подлинность документов и предоставленной Герцогом информации пока нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным минздрава Израиля, количество раненых в результате атак палестинского движения ХАМАС увеличилось до 5431 человека. Состояние здоровья 12 человек оценивается как крайне тяжелое. Также 292 человека находятся в тяжёлом состоянии.

Со своей стороны Минздрав Палестины сообщил о гибели 4651 человека из-за атак со стороны ЦАХАЛ. Ранения в результате атак получили 14 245 палестинцев.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, боевики в ходе наземной операции захватили ряд населённых пунктов. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа.