Дамаск, 22 октября, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Израильская авиация утром 22 октября нанесла удары по аэродромам Эн-Найраб в Алеппо и Дювали в Дамаске в Сирии, в результате чего оказались частично повреждены взлетно-посадочные полосы и нарушена работа указанных объектов, сообщил журналистам заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

(сс) U. S. Air Force photo/Staff Sgt. Samuel Rogers

По его словам, в атаке участвовали три тактических истребителя F-15 и четыре самолёта такого же класса F-16. Авиация Израиля вела огонь по аэродромам из акватории Средиземного моря, не заходя в сирийское воздушное пространство.

Кулить уточнил, что удары наносились с 05:22 до 05:33 по местному времени (совпадает с мск).

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 октября об ударах по аэропортам Дамаска и Алеппо проинформировало сирийское агентство SANA. В военном ведомстве журналистам рассказали, что в результате атак погиб сотрудник дамасской воздушной гавани. Кроме того, получил ранения ещё один работник этого аэропорта.

Министерство транспорта Сирии объявило, что внутренние и международные рейсы, которые обслуживались аэропортами Дамаска и Алеппо, перенесены в воздушную гавань Латакии.