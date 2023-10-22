Санкт-Петербург, 22 октября, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Двоих фигурантов дела об избиении прохожих отправил под стражу Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом 22 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Кадр из видео

Уточняется, что обвиняемый по делу о хулиганстве уроженец Узбекистана по решению суда заключён под стражу до 17 декабря. На такой же срок по аналогичному обвинению заключён под стражу второй фигурант по делу, уроженец Челябинской области, которому на момент вынесения решения не исполнилось 18-ти лет.

По данным следствия, оба обвиняемых вместе с другими лицами с 12 по 13 октября нанесли множественные удары по голове и телу прохожему на Ленинском проспекте. Следствие акцентировало внимание на том, что весь инцидент обвиняемые фиксировали на видеокамеру, а затем разместили видеозапись в интернете для «создания общественного напряжения среди населения Санкт-Петербурга по национальному признаку».

Ранее ИА Регнум сообщало, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 октября поручил провести проверку после появления в интернете видео, где компания молодых людей оскорбила и избила прохожих. Таких инцидентов было несколько, избиение прохожих происходило возле станций метро и в торговых центрах.

СК РФ возбудил уголовное дело о хулиганстве, в рамках которого полиция задержала шестерых подозреваемых. Четверых подозреваемых 20 октября по решению суда заключили под стражу. Двоим из них предъявили обвинение по статье о возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства по признакам национальности с применением насилия.