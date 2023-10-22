Дамаск, 22 октября, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Российская боевая авиация нанесла три авиаудара по объектам незаконных вооружённых формирований в сирийской провинции Идлиб, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в ходе вылета были уничтожены склад с боеприпасами и лагерь подготовки боевиков, а также их опорный пункт.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточные удары по объектам в Сирии. В результате этой операции удалось уничтожить десятки боевиков, мобильную установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), два пункта управления и два подземных укрытия, а также пять складов с оружием.

16 октября Вадим Кулить проинформировал, что в Идлибе террористы планируют атаковать места проживания мирного населения, объекты гражданской инфраструктуры и пункты размещения военнослужащих Вооружённых сил России, а также места дислокации сирийской армии. Контр-адмирал уточнил, что для совершения атак боевики собираются использовать дроны и РСЗО дальнего радиуса действия.