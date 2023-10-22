Вашингтон, 22 октября, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в воскресенье, 22 октября, провёл телефонные переговоры с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады на тему обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил Белый дом.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Байден провёл телефонные переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком», — говорится в распространённом сообщении.

Как уточнили в Белом доме, переговоры касались обострения вокруг палестино-израильского конфликта.

Ранее также сообщалось, что Джо Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе телефонного разговора стороны обсудили события в Израиле и секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 21 октября, премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила Израиль, где провела встречу с Биньямином Нетаньяху. В канцелярии израильского премьер-министра уточнили, что переговоры прошли за закрытыми дверями в комплексе «Кирия» в Тель-Авиве.